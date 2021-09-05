Роджерс – о победе над Барти: «Мне нужно было показать все, на что я способна»

Шелби Роджерс / фото - tennishead.net

Американка Шелби Роджерс прокомментировала победу над Эшли Барти в третьем круге US Open.

Роджерс цитирует портал usopen.org:

Я многое записываю, веду какие-то заметки об игроках, провожу разведку, что-то в этом духе. Половина блокнота уже посвящена Эш. Она не промахивается.

Так что, наверное, главное, что я узнала – она не просто так первая ракетка мира. Чтобы сегодня победить, мне нужно было показать все, на что я способна. Я это сделала и выиграла, в этом вся суть».