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Роджерс – о победе над Барти: «Мне нужно было показать все, на что я способна»

Американка прокомментировала встречу с австралийкой
Теннис Grand Slam
5 сентября 16:55
Роджерс – о победе над Барти: «Мне нужно было показать все, на что я способна»
Шелби Роджерс / фото - tennishead.net

Американка Шелби Роджерс прокомментировала победу над Эшли Барти в третьем круге US Open.

Роджерс цитирует портал usopen.org:

«Каждый раз, когда я проигрываю, я стараюсь извлечь из этого урок. Конечно, это все равно больно, никому не нравится проигрывать, но нужно найти способ при помощи этого двигаться вперед, каждый день улучшать свою игру, становиться хоть на 1%, но лучше. Думаю, мне нужно поблагодарить ее за то, что многому меня научила.

Я многое записываю, веду какие-то заметки об игроках, провожу разведку, что-то в этом духе. Половина блокнота уже посвящена Эш. Она не промахивается.

Так что, наверное, главное, что я узнала – она не просто так первая ракетка мира. Чтобы сегодня победить, мне нужно было показать все, на что я способна. Я это сделала и выиграла, в этом вся суть».

Эшли Барти прокомментировала поражение от Шелби Роджерс в третьем круге US Open.

Рене Тер Велде
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Теги

Эшли Барти US Open

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