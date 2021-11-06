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Россия повела в счет против Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг

Касаткина обыграла Тайхманн
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
19:07
Россия повела в счет против Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг
Фото: пресс-служба турнира

В Праге проходит решающий матч финала Кубка Билли Джин Кинг. В нем встречаются Россия и Швейцария.

Усилиями Дарьи Касаткиной россиянки повели в счет 1:0. Кастакина обыграла Джил Тайхманн – 2:0.

Матч продолжался 1 час и 20 минут. За это время Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов. Ее соперница сделала 1 эйс, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 2 гейма на приеме.

Следующими на корт выйдут олимпийская чемпионка Белинда Бенчич (Швейцария) и Людмила Самсонова (Россия).

Сергей Остапенко
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Дарья Касаткина

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