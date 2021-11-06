Сборная Украины узнала соперника по квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг-2022
Россия повела в счет против Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг
Касаткина обыграла Тайхманн
19:07
Фото: пресс-служба турнира
В Праге проходит решающий матч финала Кубка Билли Джин Кинг. В нем встречаются Россия и Швейцария.
Усилиями Дарьи Касаткиной россиянки повели в счет 1:0. Кастакина обыграла Джил Тайхманн – 2:0.
Матч продолжался 1 час и 20 минут. За это время Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов. Ее соперница сделала 1 эйс, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 2 гейма на приеме.
She does it in straight sets! @DKasatkina defeats Jil Teichmann in the first match of the final#BJKCupFinals pic.twitter.com/MemrwJR3a8— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021
Следующими на корт выйдут олимпийская чемпионка Белинда Бенчич (Швейцария) и Людмила Самсонова (Россия).
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