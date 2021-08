Российский Дон Кихот. Медведев в шаолиньском стиле устроил драку с камерой на корте

Цена линзы, которую с ноги ударил Медведев, - околос 200 тысяч долларов / Скриншот

Полуфиналы турнира серии Masters в Цинциннати в мужском одиночном разряде получились просто на загляденье. Оба растянулись на три сета, и в каждом была драма. В итоге, в финале сыграют Андрей Рублев и Александр Зверев – оба на пути к победе над Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом соответственно сотворили настоящие камбэки.

Однако российский полуфинал запомнился не только впечатляющей игрой Рублева, который устоял под штурмовым теннисом Медведева и впервые в карьере обыграл соотечественника, но еще и поведением Даниила.

В начале второго сета – при счете 1:1 – произошел, безусловно, один из поворотных моментов матча. На тот момент Медведев уже легко выиграл первую партию (6:2) и всецело контролировал ситуацию. Подавал Рублев при счете 15:15, а Медведев, как всегда, готовился принимать за несколько метров за задней линией – прямо у фона.

Завязался розыгрыш, Медведев принял косую подачу Рублева, после чего устремился в противоположный угол, куда сыграл Андрей, но на своем пути врезался в трансляционную камеру, находящуюся прямо на корте.

Сразу вспомнился момент из первого матча Медведева на этом турнире, когда еще до начала игры против Димитрова Даниил просил эту камеру убрать или хотя бы отодвинуть подальше, поскольку она мешает ему играть. Тогда был осуществлен второй вариант. Но все-таки Медведев ее встретил.

После матча в комментарии этого видео на странице в Tennis TV в Instagram Медведев иронично вспомнил эпизод матча с Димитровым.

От столкновения камера упала, утащив за собой оператора. Медведев сразу же убедился, все ли с ним в порядке, но затем в шаолиньском стиле ногой пнул снова поставленную камеру прямо в объектив. По предварительным оценкам, такая линза может стоить 150-200 тысяч долларов. Но тогда Даниил об этом не думал. Он был в ярости.

Судья на вышке спустился, чтобы разобраться с этим эпизодом, но нарвался только на гнев россиянина, который требовал убрать эту камеру и утверждал, что едва не сломал руку из-за нее. Пауза затянулась, Медведев стал угрожать организаторам судом и вызвал супервайзера, теперь уже говоря о риске сломать палец или повредить связки.

В итоге, после возобновления игры Медведев проиграл две партии и остановился на стадии полуфинала, несмотря на то, что являлся фаворитом матча. Эпизод с камерой выбил его из колеи.

Пока неизвестно, чем закончится эта история и получит ли Медведев штраф за пинок камеры, а организаторы турнира – судебный иск из-за того, что не просчитали все опасности. Однако этот момент в очередной раз показывает, что теннис продолжает расширяться по направлению от задней линии, а на большинстве турниров в том месте чего только не увидишь – от рекламных щитов и урн для полотенец, которые теннисисты теперь носят сами (пандемия, что уж) до болбоев и линейных судей (их то уже убирают первыми). И это уже не говоря о том, что на большинстве маленьких кортов теннисистам, играющим в стиле Медведева, за задней линией просто не хватает места.

