Рублев – о победе на турнире в паре с Молчановым: «Мы спортсмены, а не политики – спорт сближает людей»

Фото: Twitter Tennis Majors

Седьмая ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев высказался о победе с Денисом Молчановым в парном разряде в финале турнира серии ATP250:



Singles and doubles champion @AndreyRublev97 said : «We are normal people, we are not in politics, we are playing sports. Sports bring us together, spectators support their team and their players. In the end, we are all together during this time. Simple. Peace to everyone.»