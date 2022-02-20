Молчанов в паре с Рублевым вышел во второй круг турнира ATP в Марселе
Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе
Россиянин победил канадца за 2 часа
Фото: пресс-служба турнира
Седьмая ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев выиграл турнир серии ATP250 в Марселе, Франция, в финале обыграв Феликса Оже-Альяссима (ATP, 9) 7:5, 7:6 (6:4).
За почти два часа на корте россиянин сделал 9 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-поинта из одиннадцати. Канадец 12 раз подал навылет, допустил 4 «двойных» и выиграл 3 гейма на подаче соперника. Это была четвертая встреча теннисистов на корте – 3:1 в пользу Рублева.
What a match— ATP Tour (@atptour) February 20, 2022
Who else is looking forward to seeing more of Rublev v. FAA? @Open13 | #O13Provence pic.twitter.com/BE2hlLyWe5
Напомним, что Рублев в паре с украинцем Денисом Молчановым пробился в финал в парном разряде.
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