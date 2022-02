Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе

Фото: пресс-служба турнира

Седьмая ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев выиграл турнир серии ATP250 в Марселе, Франция, в финале обыграв Феликса Оже-Альяссима (ATP, 9) 7:5, 7:6 (6:4).



За почти два часа на корте россиянин сделал 9 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-поинта из одиннадцати. Канадец 12 раз подал навылет, допустил 4 «двойных» и выиграл 3 гейма на подаче соперника. Это была четвертая встреча теннисистов на корте – 3:1 в пользу Рублева.

