Рублев в сумасшедшем матче не выдержал напора от Штруффа и вылетел с Roland Garros

Восьмая ракетка мира не сумел преодолеть стартовый раунд турнира



Андрей Рублев / Фото - .lequipe.fr

Российский теннисист, ныне занимающий восьмую строчку рейтинга АТР,, в невероятном матче не смог выйти во второй раунд Roland Garros, проиграв немцусо счетом 3:6, 6:7(6), 6:4, 6:3, 4:6.Матч продлился чуть менее 4-х часов. Рублев четырежды брал подачу соперника, сделал 13 эйсов и восемь двойных ошибок. В свою очередь, 42-ракетка мира Штруфф реализовал три брейк-пойнта, совершил 25 эйсов и 11 раз ошибался при подаче.После этого поражения россиянин остается лидером в личных встречах теннисистов – 4:3.Во втором раунде турнира Штруфф встретится с аргентинцемРанее