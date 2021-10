Саккари квалифицировалась на дебютный Итоговый турнир

Мария Саккари / Фото: j48tennis.net

Седьмая ракетка мирового рейтинга Мария Саккари квалифицировалась на Итоговый турнир.



Гречанка вышла в четвертьфинал турнира серии WTA500 в Москве, Россия, очков с которого будет для нее достаточно, чтобы застолбить место в восьмерке лучших по итогам сезона. Отметим, что в 2021-м году Саккари доходила до полуфиналов Roland Garros и US Open. Итоговый турнир станет первым в карьере для Марии.

