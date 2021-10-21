Теперь уже точно. Свитолина потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир
Саккари квалифицировалась на дебютный Итоговый турнир
В 2021-м гречанка вышла в полуфиналы Шлемов во Франции и США
Мария Саккари / Фото: j48tennis.net
Седьмая ракетка мирового рейтинга Мария Саккари квалифицировалась на Итоговый турнир.
Гречанка вышла в четвертьфинал турнира серии WTA500 в Москве, Россия, очков с которого будет для нее достаточно, чтобы застолбить место в восьмерке лучших по итогам сезона. Отметим, что в 2021-м году Саккари доходила до полуфиналов Roland Garros и US Open. Итоговый турнир станет первым в карьере для Марии.
CLINCHED @mariasakkari is the first Greek woman to qualify for the year-end championships and takes spot No. in this year's @WTAFinals @Porsche | #RaceToTheWTAFinals pic.twitter.com/Cc0Ty2gQa6— wta (@WTA) October 21, 2021
Напомним, что ранее на соревнования в Гвадалахаре отобрались Эшли Барти, Арина Соболенко, Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова.
Комментарии 0