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Саккари квалифицировалась на дебютный Итоговый турнир

В 2021-м гречанка вышла в полуфиналы Шлемов во Франции и США
Теннис WTA
19:43
Саккари квалифицировалась на дебютный Итоговый турнир
Мария Саккари / Фото: j48tennis.net

Седьмая ракетка мирового рейтинга Мария Саккари квалифицировалась на Итоговый турнир.

Гречанка вышла в четвертьфинал турнира серии WTA500 в Москве, Россия, очков с которого будет для нее достаточно, чтобы застолбить место в восьмерке лучших по итогам сезона. Отметим, что в 2021-м году Саккари доходила до полуфиналов Roland Garros и US Open. Итоговый турнир станет первым в карьере для Марии.

Напомним, что ранее на соревнования в Гвадалахаре отобрались Эшли Барти, Арина Соболенко, Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Мария Саккари Итоговый турнир WTA

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