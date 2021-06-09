Саккари: «Сегодня я получала удовольствие»

Мария Саккари / Фото: j48tennis.net

Полуфиналистка нынешнего Roland Garros Мария Саккари (WTA, 18) рассказала о победе в четвертьфинале над экс-чемпионкой Игой Швентек (6:4, 6:4).



Не буду рассказывать, какой у меня был план, поскольку мы с Игой еще точно встретимся. Не буду раскрывать секреты. Но сегодня я получала удовольствие. Перед матчем я даже поговорила с собой и сказала: «Да, это очень важный матч, но ты должна получать удовольствие».