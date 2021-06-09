Костюк: «В матче со Швентек мне не хватило опыта»
Саккари: «Сегодня я получала удовольствие»
Мария назвала победу над Швентек – исполнением мечты
16:48
Мария Саккари / Фото: j48tennis.net
Полуфиналистка нынешнего Roland Garros Мария Саккари
(WTA, 18) рассказала о победе в четвертьфинале над экс-чемпионкой Игой Швентек (6:4, 6:4).
«У меня нет слов. Это исполнение мечты. Не знаю, сейчас мне очень приятно. Я бы не справилась без своей команды и их поддержки. Конечно, у нас впереди еще длинный путь, но сегодня мы сделали важный шаг.
Не буду рассказывать, какой у меня был план, поскольку мы с Игой еще точно встретимся. Не буду раскрывать секреты. Но сегодня я получала удовольствие. Перед матчем я даже поговорила с собой и сказала: «Да, это очень важный матч, но ты должна получать удовольствие».
Напомним, Швентек в четвертом круге сыграла в сложном матче против Марты Костюк.
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