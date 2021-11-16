Соболенко: «Никогда не чувствовала такой поддержки, доходило до мурашек по коже»
Саккари стала последней полуфиналисткой Итогового, обыграв первую сеяную турнира
Гречанка добыла победу над Соболенко в трех сетах
Мария Саккари / Фото: j48tennis.net
Мария Саккари (WTA, 6) обыграла вторую ракетку мирового рейтинга и первую сеяную турнира Арину Соболенку (WTA, 2) в заключительном матче группового этапа Итогового турнира 7:6 (1), 6:7 (6), 6:3.
Победителя определяли почти 3 часа. Гречанка записала в свой актив по 8 эйсов и брейков, и столько же раз ошиблась при подаче. Белоруска 7 раз подала навылет и реализовала 6 брейк-поинтов из 13, допустив 19 (!) «двойных». Это была шестая встреча теннисисток – и всего вторая победа Марии.
Отметим, что это был матч за полуфинал соревнований. Так, Саккари вышла в следующий раунд, где сыграет с Аннет Контавейт. Во втором полуфинале пройдет испанское дерби Паулы Бадосы и Гарбинье Мугурусы.
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