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Саккари стала последней полуфиналисткой Итогового, обыграв первую сеяную турнира

Гречанка добыла победу над Соболенко в трех сетах
Теннис WTA
07:25
Саккари стала последней полуфиналисткой Итогового, обыграв первую сеяную турнира
Мария Саккари / Фото: j48tennis.net

Мария Саккари (WTA, 6) обыграла вторую ракетку мирового рейтинга и первую сеяную турнира Арину Соболенку (WTA, 2) в заключительном матче группового этапа Итогового турнира 7:6 (1), 6:7 (6), 6:3.

Победителя определяли почти 3 часа. Гречанка записала в свой актив по 8 эйсов и брейков, и столько же раз ошиблась при подаче. Белоруска 7 раз подала навылет и реализовала 6 брейк-поинтов из 13, допустив 19 (!) «двойных». Это была шестая встреча теннисисток – и всего вторая победа Марии.

Отметим, что это был матч за полуфинал соревнований. Так, Саккари вышла в следующий раунд, где сыграет с Аннет Контавейт. Во втором полуфинале пройдет испанское дерби Паулы Бадосы и Гарбинье Мугурусы.

Олег Шумейко-младший
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Мария Саккари Арина Соболенко

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