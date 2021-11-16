Саккари: «Я сказала Контавейт, что мы сыграем в Гвадалахаре – тогда она еще даже не квалифицировалась в Итоговый»
Шестая ракетка мира Мария Саккари дала комментарий после победы над первой сеяной Итогового турнира Ариной Соболенко:
Атмосфера делает эту победу еще более особенной. Я впервые играла вечером – и знала, что на трибунах происходят невероятные вещи. Это моя первая большая победа в Мексике, и я никогда ее не забуду.
Поверьте мне, я страстный человек, я из Греции – и я бы сказала, что Мексика и Греция очень похожи. Атмосфера, энергия очень мне напоминают о доме. Спасибо большое, это помогло мне играть еще лучше.
Удача всегда помогает (смеется). И, конечно, характер облегчает мне жизнь на корте. А теннис на последнем месте – потому что иногда достаточно бороться и верить в себя.
О предстоящем матче с Аннет Контавейт
Все знают, что Анетт в последнее время чертовски хорошо выступает. Она заслужила свое место. Я, кстати, ей еще в Москве сказала, что мы увидимся в Гвадалахаре – до того, как она квалифицировалась. Она мне не верила.
Мы с ней уже давно знакомы, играли еще на самых мелких турнирах. Для обеих это будет сложный матч, мы прекрасно друг друга знаем – в этом году играли уже три раза. Будет сложно.
Напомним, что вторая путевка в финал будет разыграна в испанском дерби.
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