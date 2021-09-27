Официально. Кубок Лэйвера-2020 отменен
Сборная Европы оформила досрочную победу на Кубке Лэйвера
Команда Старого света еще ни разу не отдавала трофей
Кубок Лэйвера / Фото - ATPПобеда в парном разряде в первом матче третьего игрового дня Кубка Лэйвера, которую оформили россиянин Андрей Рублев и немец Александр Зверев, принесла сборной Европы досрочную победу на Кубке Лейвера.
По правилам турнира в третий соревновательный день за победу дается 3 очка. В расписании осталось три матча. Если сборная остального мира одержит три победы, то наберет только 9 очков. При этом после победы Рублева и Зверева сборная Европы выигрывает со счетом 14:1.
Исходя из этого, 9 очков не изменят итогового результата Кубка Лэйвера, который в этом году прошел в Бостоне (США).
.@AndreyRublev97 and @AlexZverev confirm Team Europe's fourth #LaverCup title. pic.twitter.com/EeNTAec1Y9— Laver Cup (@LaverCup) September 26, 2021
Отметим, что Для сборной Европы это четвертый триумф на четырех проведенных турнирах. Кубка Лэйвера проводится с 2017 года, но в минувшем году турнир был отменен из-за пандемии COVID-19.
А тем временем украинский теннисист Илья Марченко вышел в финал квалификации турнира АТР 250 в Софии.