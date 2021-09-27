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Сборная Европы оформила досрочную победу на Кубке Лэйвера

Команда Старого света еще ни разу не отдавала трофей
Теннис ATP
27 сентября 07:19
Сборная Европы оформила досрочную победу на Кубке Лэйвера
Кубок Лэйвера / Фото - ATP
Победа в парном разряде в первом матче третьего игрового дня Кубка Лэйвера, которую оформили россиянин Андрей Рублев и немец Александр Зверев, принесла сборной Европы досрочную победу на Кубке Лейвера.

По правилам турнира в третий соревновательный день за победу дается 3 очка. В расписании осталось три матча. Если сборная остального мира одержит три победы, то наберет только 9 очков. При этом после победы Рублева и Зверева сборная Европы выигрывает со счетом 14:1. 

Исходя из этого, 9 очков не изменят итогового результата Кубка Лэйвера, который в этом году прошел в Бостоне (США).


Отметим, что Для сборной Европы это четвертый триумф на четырех проведенных турнирах. Кубка Лэйвера проводится с 2017 года, но в минувшем году турнир был отменен из-за пандемии COVID-19.

А тем временем украинский теннисист Илья Марченко вышел в финал квалификации турнира АТР 250 в Софии.

Владимир Кириченко
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Теги

Кубок Лэйвера Андрей Рублев Александр Зверев

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