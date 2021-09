Сборная Украины сыграет в дополнительном отборе Кубка Дэвиса

Фото: ФТУ

Завершились матчи Мировой группы I Кубка Дэвиса. В эти выходные прошли 10 встреч между сборными, еще две были в марте.

Март:

Япония – Пакистан – 4:0;

Украина – Израиль – 3:2.

Сентябрь:

Бельгия – Боливия – 3:2;

Аргентина – Беларусь – 4:1;

Нидерланды – Уругвай – 4:0;

Словакия – Чили – 3:1;

Финляндия – Индия – 3:1;

Норвегия – Узбекистан – 3:1;

Бразилия – Ливан – 4:0;

Южная Корея – Новая Зеландия – 3:1;

Румыния – Португалия – 3:1;

Перу – Босния и Герцеговина – 3:2.

Восемь сборных с самым высоким рейтингом прошли в отборочный этап Финала Кубка Дэвиса-2022. Это Бельгия, Аргентина, Япония, Нидерланды, Бразилия, Южная Корея, Словакия и Финляндия.

Четыре победителя с наименьшим рейтингом – Украина, Перу, Румыния, Норвегия – будут между собой бороться за места в Квалификацию в ноябре.

Все проигравшие команды в следующем году будут участвовать в плей-офф Мировой группы I.

