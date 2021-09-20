Сборная Украины сыграет в дополнительном отборе Кубка Дэвиса
Завершились матчи Мировой группы I Кубка Дэвиса. В эти выходные прошли 10 встреч между сборными, еще две были в марте.
Март:
Япония – Пакистан – 4:0;
Украина – Израиль – 3:2.
Сентябрь:
Бельгия – Боливия – 3:2;
Аргентина – Беларусь – 4:1;
Нидерланды – Уругвай – 4:0;
Словакия – Чили – 3:1;
Финляндия – Индия – 3:1;
Норвегия – Узбекистан – 3:1;
Бразилия – Ливан – 4:0;
Южная Корея – Новая Зеландия – 3:1;
Румыния – Португалия – 3:1;
Перу – Босния и Герцеговина – 3:2.
Восемь сборных с самым высоким рейтингом прошли в отборочный этап Финала Кубка Дэвиса-2022. Это Бельгия, Аргентина, Япония, Нидерланды, Бразилия, Южная Корея, Словакия и Финляндия.
Четыре победителя с наименьшим рейтингом – Украина, Перу, Румыния, Норвегия – будут между собой бороться за места в Квалификацию в ноябре.
Все проигравшие команды в следующем году будут участвовать в плей-офф Мировой группы I.
The 4 lowest-ranked winning nations from World Group I ties in 2021 will compete in the #DavisCup World Group I Knock-outs in November: Norway, Peru, Romania and Ukraine— ITF Media (@ITFMedia) September 19, 2021
The winning nations in the Knock-outs will progress to the 2022 Davis Cup Qualifiers.
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