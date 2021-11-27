Сборная Украины выиграла парную встречу сделала счет в матче с Норвегией 2:1

Очко «сине-желтой» команде принесли Сергей Стаховский и Денис Молчанов

Фото: ФТУ

Сергей Стаховский и Денис Молчанов обыграли Каспера Рууда и Виктора Дурасовича в парном матче Кубка Дэвиса Украина – Норвегия – 7:4(4), 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час и 21 минуту. За это время Стаховский и Молчанов выполнили 4 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и выиграли 2 гейма на приеме. Их соперники сделали 4 эйса, ни разу не ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 1 брейк-поинт.

Таким образом, счет во встрече Норвегия – Украина стал 2:1 все еще в пользу скандинавской сборной.

Следующими на корт выйдут первые номера команд Илья Марченко (Украина) и Каспер Рууд (Норвегия).

Напомним, Украина и Норвегия играют за право участвовать в квалификации финала Кубка Дэвиса-2022.