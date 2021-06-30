Сергей Стаховский: «Второй круг квала – провальный результат»

Украинец прокомментировал свое выступление в отборе Wimbledon и сравнил его с предыдущим розыгрышем

Интервью

Сергей Стаховский / Фото - AP Images

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (242-й в мире) провел матч второго круга квалификации Wimbledon на довольно высоком уровне. Однако победу в нем одержал француз Грегуар Баррер (131) – 7:5, 6:3. К сожалению, попытка Стаховского в 11-й раз попасть в основу Wimbledon оказалась неудачной.

«Матч я начал намного лучше Баррера. У меня появились брейкболы, которые я не смог использовать. Интересно, что в зеркальной ситуации с его стороны, он свой шанс реализовал. Я на обводке ошибся сантиметров на 10-15 в первом гейме на его подаче. Он в такой же ситуации при 5:5 обвел меня под линию. Матч с Баррером получился качественным с обеих сторон. Соперник сыграл здорово и чуточку лучше, и в итоге зашел в основу. Для меня сетка квала травы сформировалась не самая приемлемая. Отбор прошли сразу несколько представителей Китая и Аргентины, которым на траве попались «грунтовики».

Как оценишь заплыв в два квалификационных матча на Wimbledon-2021 – нормально, потому что выиграл один из них и во втором показал хороший уровень, или неудачно, так как остановился далековато от основы?

Второй круг квалификации – ближе к провальному результату. Нельзя сравнить с результатом двухгодичной давности, когда я проиграл южноафриканцу Ллойду Хэррису матч, который обязан был выигрывать. Удачная сетка, да и я был на ходу. Что ж, теперь остается болеть за наших девушек на Wimbledon и сборную Украины по футболу. Ну или выигрывать «челленджер» в Порту».

P.S. Сергей Стаховский на «челленджере» в Порту прошел два круга (обыграл Го Соеду и Маттео Виолу, уйдя с матчбола) и сыграет в четвертьфинале.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua