Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Сергей Стаховский: «Второй круг квала – провальный результат»

Украинец прокомментировал свое выступление в отборе Wimbledon и сравнил его с предыдущим розыгрышем
Теннис ATP
20:01
Сергей Стаховский: «Второй круг квала – провальный результат» Интервью
Сергей Стаховский / Фото - AP Images

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (242-й в мире) провел матч второго круга квалификации Wimbledon на довольно высоком уровне. Однако победу в нем одержал француз Грегуар Баррер (131) – 7:5, 6:3. К сожалению, попытка Стаховского в 11-й раз попасть в основу Wimbledon оказалась неудачной.

«Матч я начал намного лучше Баррера. У меня появились брейкболы, которые я не смог использовать. Интересно, что в зеркальной ситуации с его стороны, он свой шанс реализовал. Я на обводке ошибся сантиметров на 10-15 в первом гейме на его подаче. Он в такой же ситуации при 5:5 обвел меня под линию. Матч с Баррером получился качественным с обеих сторон. Соперник сыграл здорово и чуточку лучше, и в итоге зашел в основу.

Для меня сетка квала травы сформировалась не самая приемлемая. Отбор прошли сразу несколько представителей Китая и Аргентины, которым на траве попались «грунтовики».

Как оценишь заплыв в два квалификационных матча на Wimbledon-2021 – нормально, потому что выиграл один из них и во втором показал хороший уровень, или неудачно, так как остановился далековато от основы?

Второй круг квалификации – ближе к провальному результату. Нельзя сравнить с результатом двухгодичной давности, когда я проиграл южноафриканцу Ллойду Хэррису матч, который обязан был выигрывать. Удачная сетка, да и я был на ходу.

Что ж, теперь остается болеть за наших девушек на Wimbledon и сборную Украины по футболу. Ну или выигрывать «челленджер» в Порту».

P.S. Сергей Стаховский на «челленджере» в Порту прошел два круга (обыграл Го Соеду и Маттео Виолу, уйдя с матчбола) и сыграет в четвертьфинале.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Стаховский Wimbledon

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джокович победил в ремейке финала Wimbledon. Видеообзор матча против Андерсона
Джокович победил в ремейке финала Wimbledon. Видеообзор матча против Андерсона
Теннис Grand Slam
20:06
Стаховский выиграл 2-й матч кряду на турнире в Порту
Стаховский выиграл 2-й матч кряду на турнире в Порту
Теннис ATP
19:39
Козлова не сумела оказать сопротивление экс-первой ракетке мира на старте Wimbledon
Козлова не сумела оказать сопротивление экс-первой ракетке мира на старте Wimbledon
Теннис Grand Slam
19:26
Во втором круге Wimbledon Костюк сыграет с полуфиналисткой US Open
Во втором круге Wimbledon Костюк сыграет с полуфиналисткой US Open
Теннис Grand Slam
17:46
Свитолина преодолела себя и пробилась во второй круг Wimbledon
Свитолина преодолела себя и пробилась во второй круг Wimbledon
Теннис Grand Slam
17:11
Нишикори выиграл сотый матч на Grand Slam, попутно добыв путевку во второй круг Wimbledon
Нишикори выиграл сотый матч на Grand Slam, попутно добыв путевку во второй круг Wimbledon
Теннис Grand Slam
16:24

Новости: Теннис

Соболенко одержала волевую победу во втором круге Wimbledon
Соболенко одержала волевую победу во втором круге Wimbledon
Grand Slam
20:51
На дебютную победу на Wimbledon Свитолину вдохновила сборная Украины
На дебютную победу на Wimbledon Свитолину вдохновила сборная Украины
Grand Slam
20:20
Джокович победил в ремейке финала Wimbledon. Видеообзор матча против Андерсона
Джокович победил в ремейке финала Wimbledon. Видеообзор матча против Андерсона
Grand Slam
20:06
Сергей Стаховский: «Второй круг квала – провальный результат»
Интервью Сергей Стаховский: «Второй круг квала – провальный результат»
ATP
20:01
Стаховский выиграл 2-й матч кряду на турнире в Порту
Стаховский выиграл 2-й матч кряду на турнире в Порту
ATP
19:39
Козлова не сумела оказать сопротивление экс-первой ракетке мира на старте Wimbledon
Козлова не сумела оказать сопротивление экс-первой ракетке мира на старте Wimbledon
Grand Slam
19:26
Калинина вернулась на грунт и с легкостью выиграла стартовый матч турнира в Монпелье
Калинина вернулась на грунт и с легкостью выиграла стартовый матч турнира в Монпелье
WTA
18:41
Монфис добыл путевку во второй круг Wimbledon в матче, который растянулся на три дня
Монфис добыл путевку во второй круг Wimbledon в матче, который растянулся на три дня
Grand Slam
18:10
Во втором круге Wimbledon Костюк сыграет с полуфиналисткой US Open
Во втором круге Wimbledon Костюк сыграет с полуфиналисткой US Open
Grand Slam
17:46
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости