Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»

Представительницы Украины в парном разряде поделились мнением о предстоящей игре

Сестры Киченок / Фото: ITF

Людмила и Надежда Киченок прокомментировали результат встречи во втором раунде Олимпиады-2020, а также поделились мнением о четвертьфинале теннисного турнира на Играх.



О поединке против итальянок Сарры Эррани и Жасмин Паолини

Сегодня было много геймов, когда мы уходили со счета 0-30. Лучше, конечно, выигрывать первые мячи, но хорошо, что по итогу все сложилось успешно для нас. Было бы здорово не доводить дело до тай-брейков, но хорошо, то что у нас получались собранно сыграть.

О предстоящем матче против Елены Весниной и Вероники Кудерметовой

Мы готовы бороться, будем выходить на матч с настроем на победу. У нас есть план на игру, но пока раскрывать его не будем. Здесь на месте мы разбираем матчи, вместе с капитаном Михаилом Филимой думаем над тактикой, учитываем опыт наших прошлых игр.

О погодных условиях в Токио

Здесь очень жарко, сегодня, правда, не так сильно, потому что было пасмурно. Все равно было душно, но играть было можно. Думаю, что такие условия более сложные для одиночных матчей, где больше нужно бегать, все-таки в паре все быстрее и динамичнее происходит. Но в любом случае, когда солнце бьет по голове, то соображать сложно.

Напомним, что в одиночной сетке первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд соревнований по теннису.