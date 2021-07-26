Сестры Киченок уверенно прошли в четвертьфинал Токио-2020

Украинки оказались сильнее соперниц из Италии





Сестры Киченок / Фото: БТУ

В Токио во втором круге олимпийского теннисного турнира в парном разряде дуэт украинских сестер Людмилы и Надежды Киченок обыграл итальянок Сару Эррани и Ясмине Паолини со счетом 7:6, 6:2.



Матч продлился 108 минут, в течение которых ни один дуэт не подал ни одного эйса. При этом, украинки допустили три двойные ошибки.

Также Киченок реализовали четыре из десяти брейк-пойнтов против двух из шести у соперниц.

В четвертьфинале украинки сыграют с россиянками Вероникой Кудерметовой и Еленой Весниной.

Напомним, в первом круге Киченок с большими проблемами и камбэком прошли дуэт из Индии.