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Сестры Киченок уверенно прошли в четвертьфинал Токио-2020

Украинки оказались сильнее соперниц из Италии

Olympics Токио-2020
10:22
Сестры Киченок уверенно прошли в четвертьфинал Токио-2020
Сестры Киченок / Фото: БТУ

В Токио во втором круге олимпийского теннисного турнира в парном разряде дуэт украинских сестер Людмилы и Надежды Киченок обыграл итальянок Сару Эррани и Ясмине Паолини со счетом 7:6, 6:2.

Матч продлился 108 минут, в течение которых ни один дуэт не подал ни одного эйса. При этом, украинки допустили три двойные ошибки.

Также Киченок реализовали четыре из десяти брейк-пойнтов против двух из шести у соперниц.

В четвертьфинале украинки сыграют с россиянками Вероникой Кудерметовой и Еленой Весниной.

Напомним, в первом круге Киченок с большими проблемами и камбэком прошли дуэт из Индии.

Карен Агабекян
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Надежда Киченок Людмила Киченок

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