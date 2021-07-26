Сестры Киченок: «Мы немного не адаптировались еще к условиям»
Сестры Киченок уверенно прошли в четвертьфинал Токио-2020
Украинки оказались сильнее соперниц из Италии
10:22
Сестры Киченок / Фото: БТУ
В Токио во втором круге олимпийского теннисного турнира в парном разряде дуэт украинских сестер Людмилы и Надежды Киченок обыграл итальянок Сару Эррани и Ясмине Паолини со счетом 7:6, 6:2.
Матч продлился 108 минут, в течение которых ни один дуэт не подал ни одного эйса. При этом, украинки допустили три двойные ошибки.
Также Киченок реализовали четыре из десяти брейк-пойнтов против двух из шести у соперниц.
В четвертьфинале украинки сыграют с россиянками Вероникой Кудерметовой и Еленой Весниной.
Напомним, в первом круге Киченок с большими проблемами и камбэком прошли дуэт из Индии.
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