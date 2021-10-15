Шварцман разгромно проиграл Норри на пути в полуфинал Индиан-Уэллса

Аргентинец вылетел по итогу двух сетов

Диего Шварцман / фото - Getty Images

15-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман проиграл Кэмерону Норри в четвертьфинале Masters в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счетом 0:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 13 минут. Шварцман ни разу не подал навылет, реализовал только 1 брейкпоинт из 3-х, и выиграл 1 гейм на приеме, допустив 4 двойных ошибки. Норри также не смог сделать ни одного эйса, выиграл 6 геймов подряд, реализовав 6 брейкпоинтов из 9-и, не допустив ни одной «двойной».

Соперником Норри станет Григор Димитров, победивший в своем матче Хуберта Гуркача.

Напомним, четыре матча Wimbledon и US Open могли носить договорной характер.