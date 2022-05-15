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Швьонтек виграла п’ятий титул підряд з найбільшою переможною серією з 2013 року

В фіналі змагань в Римі полька переграла Жабер
Теннис WTA
16:25
Швьонтек виграла п’ятий титул підряд з найбільшою переможною серією з 2013 року
Фото: j48tennis.net

Перша ракетка світу Іга Швьонтек виграла турнір серії WTA1000 в Римі, в фіналі здолавши Онс Жабер (WTA, 7) 6:2, 6:2.

Для польки це 28 перемога (найдовша серія без поразок з 2013 року – 34 перемоги Серени Вільямс) і 5 титул поспіль. Перед Італією Швьонтек тріумфувала в Досі, Індіан-Уеллсі, Майамі та Штутгарті.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила про вагітність.

Олег Шумейко-младший
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Ига Швентек Онс Жабер

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