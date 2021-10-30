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Синнер: «Постараюсь показать свой лучший теннис и выйти в финал турнира в Вене»

Молодой итальянец – о победе над норвежцем Руудом
Теннис ATP
30 октября 14:29
Синнер: «Постараюсь показать свой лучший теннис и выйти в финал турнира в Вене»
Янник Синнер / Фото - tennismajors.com
20-летний итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после победы над норвежцем Каспером Руудом (7:5, 6:1) в четвертьфинале турнира в Вене (Австрия).

Цитирует Синнера пресс-служба АТР.

«В ключевые моменты мне помогла подача. Мы оба провели неплохой матч, старались оказывать давление друг на друга. Доволен тем, что в целом контролировал ход поединка. Рад снова выйти в полуфинал, особенно на таких престижных соревнованиях. Постараюсь показать завтра свой лучший теннис».


В полуфинале турнира в Вене Синнер проверит на прочность Фрэнсиса Тиафо.

Накануне Даяна Ястремская в четвертьфинале турнира в Курмайере (Италия) проиграла итальянке Жасмин Паолини (4:6, 6:7(4).

Владимир Кириченко
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Теги

Янник Синнер Каспер Рууд Френсис Тиафо

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