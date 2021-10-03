Синнер защитил титул чемпиона турнира в Софии, обыграв в финале Монфиса

20-летний итальянец решил исход встречи в двух партиях

Фото: АТР

14-я ракетка мира Янник Синнер защитил титул чемпиона турнира серии АТР-250 в Софии, обыграв в финале 20-го номера мирового рейтинга Гаэля Монфиса – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 19 минут. За это время выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 4 эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал ни одного брейк-поинта из двух.

Синнер выиграл четвертый титул АТР в карьере и третий в этом сезоне. За победу в Софии он получил 250 рейтинговых очков и заработал €41,145 призовых. В чемпионской гонке АТР итальянец занимает 10-е место и все еще имеет шансы попасть на Итоговый турнир.

Монфис сыграл в первом финале с февраля 2020 года. С новой недели француз станет 18-й ракеткой мира.



