Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Скончался известный теннисный комментатор

Ему было 82 года
Теннис
14:28
Скончался известный теннисный комментатор
Борис Боровский / Фото - sports.ru
В Москве (Россия) умер Борис Боровский – теннисный комментатор Eurosport.

Также Боровский в прошлом являлся членом сборной СССР и чемпионом первой Спартакиады народов СССР (1956).

После спортивной карьеры он работал на радиостанциях «Юность» и «Радио России»

В 1998 году Боровский выступил одним из организаторов первого круглосуточного спортивного радио. В последние годы он работал на Eurosport.

Боровскому было 82 года.
Источник: championat.com Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Теннис

Скончался известный теннисный комментатор
Скончался известный теннисный комментатор
14:28
Очередное снятие с турнира. Осака не сыграет на Wimbledon
Очередное снятие с турнира. Осака не сыграет на Wimbledon
Grand Slam
17 июня 22:31
Басилашвили уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Басилашвили уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Галле
ATP
17 июня 21:45
Костюк зачехлила ракетку на турнире в Бирмингеме
Костюк зачехлила ракетку на турнире в Бирмингеме
WTA
17 июня 21:33
Берретини: «Маррей – настоящий чемпион. Рад, что смог сыграть лучше него»
Берретини: «Маррей – настоящий чемпион. Рад, что смог сыграть лучше него»
ATP
17 июня 20:24
Вслед за Надалем. Гоффен не сыграет на Wimbledon
Вслед за Надалем. Гоффен не сыграет на Wimbledon
Grand Slam
17 июня 20:22
Шаповалов обыграл обидчика Марченко на пути в четвертьфинал турнира в Лондоне
Шаповалов обыграл обидчика Марченко на пути в четвертьфинал турнира в Лондоне
ATP
17 июня 20:03
20 эйсов не спасли Зверева от неожиданного поражения Умберу на турнире в Галле
20 эйсов не спасли Зверева от неожиданного поражения Умберу на турнире в Галле
ATP
17 июня 19:19
Берреттини переиграл экс-первую ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне
Берреттини переиграл экс-первую ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне
ATP
17 июня 18:35
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
7
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
22:00
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
19 июня 22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
19 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00