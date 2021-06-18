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Скончался известный теннисный комментатор
Ему было 82 года
14:28
Борис Боровский / Фото - sports.ruВ Москве (Россия) умер Борис Боровский – теннисный комментатор Eurosport.
Также Боровский в прошлом являлся членом сборной СССР и чемпионом первой Спартакиады народов СССР (1956).
После спортивной карьеры он работал на радиостанциях «Юность» и «Радио России»
В 1998 году Боровский выступил одним из организаторов первого круглосуточного спортивного радио. В последние годы он работал на Eurosport.
Боровскому было 82 года.
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