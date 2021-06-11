Циципас вырвал в пятом сете победу у Зверева и стал первым финалистом Roland Garros
Слезы радости. Циципас расплакался после выхода в финал Roland Garros
Стефанос – первый грек в финале «Большого Шлема»
20:46
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в пяти сетах добыл победу над немцем Александром Зверевым и вышел в финал Roland Garros.
В послематчевом комментарии Циципас не смог сдержать эмоций и расплакался прямо перед камерами.
It's your moment, @steftsitsipas.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021
Soak it in. #RolandGarros pic.twitter.com/zHhhXRBwoc
Стоит отметить, что Циципас – первый греческий теннисист в истории, который вышел в финал турнира серии «Большого Шлема».
Напомним, Циципас сыграет на турнире в Галле по wild card.
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