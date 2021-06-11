Слезы радости. Циципас расплакался после выхода в финал Roland Garros

Стефанос – первый грек в финале «Большого Шлема»

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в пяти сетах добыл победу над немцем Александром Зверевым и вышел в финал Roland Garros.

В послематчевом комментарии Циципас не смог сдержать эмоций и расплакался прямо перед камерами.

Стоит отметить, что Циципас – первый греческий теннисист в истории, который вышел в финал турнира серии «Большого Шлема».

Напомним, Циципас сыграет на турнире в Галле по wild card.