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Снигур дебютирует в топ-150, Ястремская на рубеже первой сотни рейтинга WTA

Цуренко поднялась на две строчки
Теннис WTA
12:07
Снигур дебютирует в топ-150, Ястремская на рубеже первой сотни рейтинга WTA
Дарья Снигур / Фото: Al Habtoor Tennis Challenge

WTA на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.

Дарья Снигур, которая выиграла турнир в Дубае, стала шестой ракеткой Украины, поднявшись на 144-ю строчку. Леся Цуренко, которая также выступала на соревнованиях в ОАЭ, поднялась на две строчки.

В топ-10 мира без изменений.

Олег Шумейко-младший
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Дарья Снигур Элина Свитолина Леся Цуренко

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