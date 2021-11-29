Украинка Снигур стала чемпионкой турнира в Дубае
Снигур дебютирует в топ-150, Ястремская на рубеже первой сотни рейтинга WTA
Цуренко поднялась на две строчки
Дарья Снигур / Фото: Al Habtoor Tennis Challenge
WTA на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.
Дарья Снигур, которая выиграла турнир в Дубае, стала шестой ракеткой Украины, поднявшись на 144-ю строчку. Леся Цуренко, которая также выступала на соревнованиях в ОАЭ, поднялась на две строчки.
В топ-10 мира без изменений.
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