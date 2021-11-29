Снигур дебютирует в топ-150, Ястремская на рубеже первой сотни рейтинга WTA

Цуренко поднялась на две строчки

Дарья Снигур / Фото: Al Habtoor Tennis Challenge

WTA на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.



Дарья Снигур, которая выиграла турнир в Дубае, стала шестой ракеткой Украины, поднявшись на 144-ю строчку. Леся Цуренко, которая также выступала на соревнованиях в ОАЭ, поднялась на две строчки.

В топ-10 мира без изменений.