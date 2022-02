«Собаки выбегают на корт прямо по ходу матча». Американская теннисистка в шоке от условий на мексиканском турнире

Фото: WTA

Довольно известная американская теннисистка Сачия Викери переживает не лучший период в карьере.

Бывшей 73-й ракетке мира приходится выступать на турнире серии ITF. Об одном из таких турниров, который проходит в Канкуне, Мексика, теннисистка написала в Twitter:

Conditions in Cancun 25k this week. (Yes dogs run on court mid match ) People don’t see this part of the grind we face . Between the line calls/ organization of this event I must say I’ve been on tour a while, this is by far the worst tournament I’ve ever played in . @ITFTennis pic.twitter.com/ZZ27k9S6F1