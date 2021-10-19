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Соболенко рассказала о том, как перенесла коронавирус

Белоруска еще не вернулась в лучшие физические кондиции
Теннис WTA
07:28
Соболенко рассказала о том, как перенесла коронавирус
Арина Соболенко / Фото: Getty Images

Вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась тем, как на ней сказался COVID-19:

В первые четыре дня мне было так плохо, что я не могла двигаться. Я была в кровати и не могла ничего особо делать. В остальные дни было все отлично, и было чувство, что могу даже выйти прогуляться.

После болезни я думала, что моя физическая форма будет хуже, но за шесть дней тренировок я почувствовала, что все не так плохо, как я думала. Конечно, я не в самой лучшей своей форме, но я знаю, что мне нужны предстоящие матчи в рамках Кубка Кремля, потому что я не играла уже почти месяц.

Может, я не вернула на 100% свою физическую форму, но психологически я настроена на максимум и готова побеждать, несмотря ни на что.

Я очень много и очень давно работаю с психологом. На самом деле, если посмотреть на меня четыре года назад и сейчас, то я улучшила свою психологическую подготовку.

Да, были такие нервные полуфиналы (турниров Большого Шлема – XSPORT), но я думаю, это вопрос опыта. Тут, знаете, мне кажется, что никакой психолог не подготовит к этим ситуациям. Нужно самой пройти, прочувствовать, перенервничать, понять для себя эту ситуацию.

Я думаю, да нет, я больше чем уверена, что следующий полуфинал на Шлеме будет не таким нервным. Я буду более уверенно действовать, не буду допускать таких глупых ошибок, которые допустила в важных моментах в последнем полуфинале. Тут дело опыта, нужно через это пройти. Не думаю, что психолог сможет к такому подготовить.

20 октября Соболенко сыграет первый матч на турнире в Москве с Айлой Томлянович. Во второй раунд Кубка Кремля прошли Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Источник: kremlincup.ru Олег Шумейко-младший
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Арина Соболенко коронавирус

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