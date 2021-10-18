Цуренко выиграла третий матч кряду и вышла во второй круг турнира в Москве

Украинка в двух сетах обыграла китаянку Цинвэнь

Леся Цуренко / Фото: USTA

Леся Цуренко (WTA, 145) в стартовом матче основной сетки турнира серии WTA500 в Москве, Россия, обыграла Чжэн Цинвэнь (WTA, 158) 6:4, 6:3.



За полтора часа на корте украинка реализовала 4 брейк-поинта из 7-и. Китаянка записала в свой актив 4 эйса и 2 брейка, допустив 3 ошибки при подаче. Это была первая личная встреча теннисисток.

Во втором раунде Цуренко сыграет с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан) – Маркета Вондроушова (Чехия).

Отметим, что это уже третья победа Леси кряду на Кубке Кремля.