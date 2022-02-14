Соболенко: «Сейчас каждый матч для меня как битва»

Арина Соболенко / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась своими целями на этот сезон.

Слова Соболенко приводит dubaidutyfreetennischampionships.com:

В Австралии у меня были сложные матчи, поэтому несколько дней я просто отдыхала, проводила время с семьей и ходила на ужины. То есть я просто перезагрузилась и начала тренироваться.

Думала о том, чтобы сыграть в Петербурге, но тогда бы получилось целых три турнира подряд. К тому же летать туда-сюда желания у меня не было. Поэтому решила просто взять и начать все с чистого листа.

После такого начала сезона я бы сказала, что цель – обрести стабильность в игре, просто вернуть ритм. Не знаю, сейчас каждый матч для меня как битва. Поэтому сложно сказать».