Завацкая: «В Украине каждый день умирают люди, дети – россиянам не нужно бояться и стоит обозначить свою позицию»
Состоялась жеребьевка матча США – Украина
Матчи будут начинаться 15 и 16 апреля в 20:00 по киевскому времени
14 апреля 21:20
Фото: БТУ
В Эшвилле состоялась жеребьевка противостояния Кубка Билли Джин Кинг сборных Украины и США.
Пятница, 15 апреля
Элисон Риск (США) - Даяна Ястремская (Украина)
Джессика Пегула (США) - Катарина Завацкая (Украина)
Суббота, 16 апреля
Джессика Пегула (США) - Даяна Ястремская (Украина)
Элисон Риск (США) - Катарина Завацкая (Украина)
Дезире Кравчик/Шелби Роджерс (США) - Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина)
Игровой день начинается в 20:00 по киевскому времени.
The draw is set for this weekend's @BJKCup action! pic.twitter.com/9IMMC6Z90i— USTA (@usta) April 14, 2022
Катарина Завацкая рассказала, что корт, единственное место, где можно нормально жить, отстранившись от войны в Украине.
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