Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
23:30
Баскетбол. Суперлига Windrose. Киев-Баскет - Днепр

Состоялась жеребьевка матча США – Украина

Матчи будут начинаться 15 и 16 апреля в 20:00 по киевскому времени
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
14 апреля 21:20
Состоялась жеребьевка матча США – Украина
Фото: БТУ

В Эшвилле состоялась жеребьевка противостояния Кубка Билли Джин Кинг сборных Украины и США.

Пятница, 15 апреля

Элисон Риск (США) - Даяна Ястремская (Украина)
Джессика Пегула (США) - Катарина Завацкая (Украина)

Суббота, 16 апреля

Джессика Пегула (США) - Даяна Ястремская (Украина)
Элисон Риск (США) - Катарина Завацкая (Украина)
Дезире Кравчик/Шелби Роджерс (США) - Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина)

Игровой день начинается в 20:00 по киевскому времени.

Катарина Завацкая рассказала, что корт, единственное место, где можно нормально жить, отстранившись от войны в Украине.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Катарина Завацкая сборная Украины (теннис) Даяна Ястремская

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Четыре украинки вошли в основу Roland Garros
Четыре украинки вошли в основу Roland Garros
Теннис Grand Slam
14 апреля 22:20
Завацкая: «В Украине каждый день умирают люди, дети – россиянам не нужно бояться и стоит обозначить свою позицию»
Завацкая: «В Украине каждый день умирают люди, дети – россиянам не нужно бояться и стоит обозначить свою позицию»
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
14 апреля 17:06
Капитан сборной Украины оценила уровень команды накануне матча со сборной США
Капитан сборной Украины оценила уровень команды накануне матча со сборной США
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 22:50
Свитолиной замену не нашли. Сборная Украины огласила состав на матч с командой США
Свитолиной замену не нашли. Сборная Украины огласила состав на матч с командой США
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 09:30
Калинина установила еще один рекорд, Ястремская вернулась в топ-100 рейтинга WTA
Калинина установила еще один рекорд, Ястремская вернулась в топ-100 рейтинга WTA
Теннис WTA
11 апреля 16:59
Ястремская завершила борьбу на турнире в Колумбии
Ястремская завершила борьбу на турнире в Колумбии
Теннис WTA
08 апреля 21:20

Новости: Теннис

Четыре украинки вошли в основу Roland Garros
Четыре украинки вошли в основу Roland Garros
Grand Slam
14 апреля 22:20
Состоялась жеребьевка матча США – Украина
Состоялась жеребьевка матча США – Украина
Кубок Билли Джин Кинг
14 апреля 21:20
Завацкая: «В Украине каждый день умирают люди, дети – россиянам не нужно бояться и стоит обозначить свою позицию»
Завацкая: «В Украине каждый день умирают люди, дети – россиянам не нужно бояться и стоит обозначить свою позицию»
Кубок Билли Джин Кинг
14 апреля 17:06
Капитан сборной Украины оценила уровень команды накануне матча со сборной США
Капитан сборной Украины оценила уровень команды накануне матча со сборной США
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 22:50
Капитан сборной Украины: «Из Тура мне написал только один игрок – единственный представитель рф, который остался человеком»
Капитан сборной Украины: «Из Тура мне написал только один игрок – единственный представитель рф, который остался человеком»
12 апреля 10:17
Свитолиной замену не нашли. Сборная Украины огласила состав на матч с командой США
Свитолиной замену не нашли. Сборная Украины огласила состав на матч с командой США
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 09:30
В Украине вновь сменилась первая ракетка
В Украине вновь сменилась первая ракетка
ATP
11 апреля 17:58
Калинина установила еще один рекорд, Ястремская вернулась в топ-100 рейтинга WTA
Калинина установила еще один рекорд, Ястремская вернулась в топ-100 рейтинга WTA
WTA
11 апреля 16:59
Стаховский сыграл в теннис на разбитом корте в Харькове
Стаховский сыграл в теннис на разбитом корте в Харькове
ATP
11 апреля 10:50
Все новости

Популярные новости

Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
4
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
3
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
3
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
Все новости