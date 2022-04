Состоялась жеребьевка матча США – Украина

Фото: БТУ

В Эшвилле состоялась жеребьевка противостояния Кубка Билли Джин Кинг сборных Украины и США.



Пятница, 15 апреля

Элисон Риск (США) - Даяна Ястремская (Украина)

Джессика Пегула (США) - Катарина Завацкая (Украина)

Суббота, 16 апреля

Джессика Пегула (США) - Даяна Ястремская (Украина)

Элисон Риск (США) - Катарина Завацкая (Украина)

Дезире Кравчик/Шелби Роджерс (США) - Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина)

Игровой день начинается в 20:00 по киевскому времени.

The draw is set for this weekend's @BJKCup action! pic.twitter.com/9IMMC6Z90i