Стаховский на двух тай-брейках оформил свой первый в сезоне полуфинал
Стаховский был повержен в полуфинале турнира в Порту
35-летний Сергей впервые с мая выиграл 3 матча кряду
Сергей Стаховский / фото - БТУ
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский покинул турнир серии АТP Challenger на стадии полуфинала. Теннисист за 1 час и 12 минут проиграл сопернику из Турции Альтуку Челикбелеку 2:6, 1:6.
35-летний Сергей 4 раза подал навылет, при 3 двойных ошибках и 1 реализованном брейк-поинте из 4. Альтук оформил 6 эйса, ошибившись на подаче дважды.
В трех очных встречах турок захватил лидерство благодаря этой победе – 2:1.
Последний раз Стаховский выигрывал 3 матча на турнире в начале мая в Праге, Чехия.
Ангелина Калинина ранее вышла в полуфинал грунтового турнира во Франции.
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