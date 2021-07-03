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Стаховский был повержен в полуфинале турнира в Порту

35-летний Сергей впервые с мая выиграл 3 матча кряду
Теннис ATP
15:31
Стаховский был повержен в полуфинале турнира в Порту
Сергей Стаховский / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский покинул турнир серии АТP Challenger на стадии полуфинала. Теннисист за 1 час и 12 минут проиграл сопернику из Турции Альтуку Челикбелеку 2:6, 1:6.

35-летний Сергей 4 раза подал навылет, при 3 двойных ошибках и 1 реализованном брейк-поинте из 4. Альтук оформил 6 эйса, ошибившись на подаче дважды.

В трех очных встречах турок захватил лидерство благодаря этой победе – 2:1.

Последний раз Стаховский выигрывал 3 матча на турнире в начале мая в Праге, Чехия.

Ангелина Калинина ранее вышла в полуфинал грунтового турнира во Франции.

Антон Кривенко
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Сергей Стаховский

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