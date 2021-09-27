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Стаховский потерял 13 позиций в обновленном рейтинг АТР. Сачко – на рекордной для себя строчке

На вершине по-прежнему остается легендарный Джокович
Теннис ATP
27 сентября 11:41
Стаховский потерял 13 позиций в обновленном рейтинг АТР. Сачко – на рекордной для себя строчке
Сергей Стаховский / Фото - Facebook
АТР на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг мужского Тура.

По итогам минувшей недели чемпион турнира в Меце (Франция) Хуберт Гуркач поднялся на одну строчку. Южнокореец Сун Ву Квон, который выиграл турнир в Нур-Султане, поднялся на 25 позиций.

Отметим, что вторая ракетка Украины Сергей Стаховский опустился на 13 строчек. Другой украинец Виталий Сачко обновил личный рекорд – теперь он 253-й.

Обновленный рейтинг АТР:

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 12133

2. (2) Даниил Медведев (Россия) – 10575

3. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 8350

4. (4) Александр Зверев (Германия) – 7760

5. (5) Андрей Рублев (Россия) – 6130

6. (6) Рафаэль Надаль (Испания) – 5815

7. (7) Маттео Берреттини (Италия) – 5173

8. (8) Доминик Тим (Австрия) – 4995

9. (9) Роджер Федерер (Швейцария) – 3765

10. (10) Каспер Рууд (Норвегия) – 3440
...
12. (13) Хуберт Хуркач (Польша) – 3333
...
57. (82) Сун Ву Квон (Южная Корея) – 1117
...
151. (152) Илья Марченко (Украина) – 477
...
233. (220) Сергей Стаховский (Украина) – 281
...
253. (260) Виталий Сачко (Украина) – 254 

А тем временем лучший теннисист Украины Илья Марченко вышел в финал квалификации турнира АТР 250 в Софии.
Владимир Кириченко
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Теги

Сергей Стаховский Виталий Сачко Илья Марченко Хуберт Гуркач

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