Стаховский из-за болезни снялся уже с трех турниров
Стаховский потерял 13 позиций в обновленном рейтинг АТР. Сачко – на рекордной для себя строчке
На вершине по-прежнему остается легендарный Джокович
Сергей Стаховский / Фото - FacebookАТР на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг мужского Тура.
По итогам минувшей недели чемпион турнира в Меце (Франция) Хуберт Гуркач поднялся на одну строчку. Южнокореец Сун Ву Квон, который выиграл турнир в Нур-Султане, поднялся на 25 позиций.
Отметим, что вторая ракетка Украины Сергей Стаховский опустился на 13 строчек. Другой украинец Виталий Сачко обновил личный рекорд – теперь он 253-й.
Обновленный рейтинг АТР:
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 12133
2. (2) Даниил Медведев (Россия) – 10575
3. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 8350
4. (4) Александр Зверев (Германия) – 7760
5. (5) Андрей Рублев (Россия) – 6130
6. (6) Рафаэль Надаль (Испания) – 5815
7. (7) Маттео Берреттини (Италия) – 5173
8. (8) Доминик Тим (Австрия) – 4995
9. (9) Роджер Федерер (Швейцария) – 3765
10. (10) Каспер Рууд (Норвегия) – 3440
...
12. (13) Хуберт Хуркач (Польша) – 3333
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57. (82) Сун Ву Квон (Южная Корея) – 1117
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151. (152) Илья Марченко (Украина) – 477
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233. (220) Сергей Стаховский (Украина) – 281
...
253. (260) Виталий Сачко (Украина) – 254
А тем временем лучший теннисист Украины Илья Марченко вышел в финал квалификации турнира АТР 250 в Софии.
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