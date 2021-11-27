Лидер сборной Украины анонсировал скорое завершение карьеры

Сергей Стаховский / фото - Instagram

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский накануне выступления в рамках Кубка Дэвиса обратился к своим болельщикам в Instagram, где поблагодарил их за поддержку.

Для меня это было, есть и всегда будет высшей наградой – стоять на корте, когда звучит гимн Украины! Эмоции, которые я получил от побед, просто фантастические! Поражения – были бессонными ночами и разочарованием. Я очень рад, что в этот день рядом со мной моя любимая, которая поддерживает меня последние 10 лет, ждет дома и воспитывает троих наших деток. Спасибо Анфиса Стаховская.

К сожалению, мои родители так и не смогли прилететь из-за карантинных ограничений.

Но я благодарю их больше всего на свете, за то, что они дали мне шанс заниматься теннисом, за их любовь и заботу, за то что сделали меня человеком, который воплотил и продолжает воплощать свои мечты.

Очень благодарен всем болельщикам, которые поддерживали и поддерживают меня, потому что без вас все это не имело б никакого смысла.

Спасибо всем!

С Украиной в сердце!».