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Стаховский вместе с Ребровым, Шевченко и Коваленко закупили экипировку для украинских военных

Также к помощи ВСУ присоединился и Харатин
Теннис
03 апреля 22:59
Стаховский вместе с Ребровым, Шевченко и Коваленко закупили экипировку для украинских военных
Стаховский и Шевченко / Фото: Instagram

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский скооперировался с Сергеем Ребровым, Андреем Шевченко, Виктором Коваленко и Игорем Харатиным. Звезды украинского спорта закупили обмундирование и медицину для украинских военных:

Нереальний респект моєму другові Сергію Реброву…ми з ним домовились привезти захист для наших бійців. А він ще підключив Андрія Шевченка та Віктора Коваленка. Не обійшлось без крові зі срібної землі, Ігор Харатін теж долучився. Шановні футболісти дякую вам, дякують вам й воїни @national_guard_of_ukraine та @securityservice_ukraine.
Незламні @1oshrdukps чекають на обновки.

Також дякую @siriy_ua та його фонду за підгін тактичного взуття.

штурмові бронежилети 4+ (СВД з 10м)
тактичні шоломи 3А+
тактичні рукавички
підсумки (гранати, магазини, медицина тощо)
каліматори H2
одяг та ремені
рюкзаки
тактичні окуляри
цев‘я для АКМ 74
медичні джгути, засоби проти гіпертермії.

Ще раз дякую Сергію, Андрію, Віталію та Ігорю за швидку реакцію.

Александр Долгополов высказался о казнях мирного населения Украины рашистами.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сергей Стаховский Сергей Ребров Андрей Шевченко

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