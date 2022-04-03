Стаховский вместе с Ребровым, Шевченко и Коваленко закупили экипировку для украинских военных

Стаховский и Шевченко / Фото: Instagram

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский скооперировался с Сергеем Ребровым, Андреем Шевченко, Виктором Коваленко и Игорем Харатиным. Звезды украинского спорта закупили обмундирование и медицину для украинских военных:



Також дякую @siriy_ua та його фонду за підгін тактичного взуття.

штурмові бронежилети 4+ (СВД з 10м)

тактичні шоломи 3А+

тактичні рукавички

підсумки (гранати, магазини, медицина тощо)

каліматори H2

одяг та ремені

рюкзаки

тактичні окуляри

цев‘я для АКМ 74

медичні джгути, засоби проти гіпертермії.

Ще раз дякую Сергію, Андрію, Віталію та Ігорю за швидку реакцію.