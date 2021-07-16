Стаховский вышел в финал парного турнира в Казахстане

Дуэт украинца сумел преломить ход полуфинальной игры

Сергей Стаховский / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский в паре с канадцем Петером Полански вышли в финал парного турнира серии АТР Challenger в Нур-Султане, Казахстан. Накануне дуэт обыграл итальянца Алессандро Бега и француза Корентина Денолли 3:6, 6:4, 10:8.

Отметим, что дуэт украинца и канадца подал навылет 6 раз, ошибившись 1 раз на подаче, против двух эйсов и 4 «двойных» у соперников.

За титул в Нур-Султане 35-летнему Стаховскому и 33-летнему Полански будут противостоять представитель Тайваня Ю Хсио Хсу и теннисист из Зимбабве Бенжамин Лок.

В одиночном разряде соревнований украинец уступил во втором матче.

