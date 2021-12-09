По стопам Надаля и Тима. Вавринка не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Стали известны сроки возвращения на корт Стэна Вавринки
36-летний теннисист не выступал с марта этого года
Стэн Вавринка / Фото - ATPТрехкратный чемпионов турниров серии «Большого шлема», 36-летний швейцарец Стэн Вавринка вернется на корт весной 2022 года.
Как сообщил агент теннисиста Лоуренс Франкопан в комментарии немецкому изданию Neue Zürcher Zeitung, состояние травмированной ноги швейцарца улучшилось.
Франкопан считает, что Вавринка сыграет свой первый матч после травмы не ранее марта следующего года.
Напомним, в текущем сезоне Вавринка перенес уже две операциии пропустил два турнира Большого Шлема и Олимпийские игры. Швейцарец не выступал с марта 2021 года, однако уже в августе приступил к тренировкам.
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