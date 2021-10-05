Свитолина и Костюк потеряли по одной позиции в обновленном рейтинге WTA. Барти – в лидерах
Свитолина показала тренировку накануне большого турнира в Индиан-Уэллсе
Успешное выступление в США важно для попадания украинки на Итоговый турнир
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина
опубликовала в своем Instagram фрагмент подготовки к турниру серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе, США:
Отметим, что соревнование является очень важным для украинки, так как в случае неудовлетворительного результата Свитолина пропустит Итоговый турнир.
Напомним, что Катерина Козлова вышла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.
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