Свитолина показала тренировку накануне большого турнира в Индиан-Уэллсе

Успешное выступление в США важно для попадания украинки на Итоговый турнир

Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала в своем Instagram фрагмент подготовки к турниру серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе, США:



Отметим, что соревнование является очень важным для украинки, так как в случае неудовлетворительного результата Свитолина пропустит Итоговый турнир.

Напомним, что Катерина Козлова вышла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.