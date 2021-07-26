Свитолина не без проблем вышла в третий круг Токио-2020

Украинка потратила на Томлянович три сета

Элина Свитолина / Фото: j48tennis

Во втором круге олимпийского турнира по теннису в Токио украинка Элина Свитолина (WTA 6) обыграла австрийку Айлу Томлянович (WTA 51) со счетом 4:6, 6:3, 6:4.



Матч продлился 143 минуты, в течение которых девушки подали по два эйса. При этом, Свитолина допустила шесть двойных ошибок против трех у соперницы.

Также Свитолина реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов, тогда как у Томлянович 6 из 13.

В третьем круге Свитолина сыграет с гречанкой Марией Саккари.

Напомним, ранее в четвертьфинал Олимпийских игр в парном разряде вышли сестры Киченок.