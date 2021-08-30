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Свитолина: «Немножко печально, потому что на кубке из Чикаго даже надписи нет»

Шестая ракетка мира – о победе на турнире в США

Теннис WTA
11:31
Свитолина: «Немножко печально, потому что на кубке из Чикаго даже надписи нет»
Элина Свитолина / Фото - WTA
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) поделилась впечатлениями от триумфа на турнире WTA в Чикаго.

«Когда я приезжала в Чикаго, даже не знала, что здесь есть такая «Украинская деревня». Совпало как раз, что был День флага. Все были в вышиванках. Было очень классно и по-домашнему. На матчах была очень хорошая поддержка. Было невероятно здорово играть в такой атмосфере, буквально в каждом матче у меня была сильная поддержка. Это меня очень мотивировало. Я рада, что смогла победить. Немножко печально, потому что на кубке из Чикаго даже надписи нет. Были бы какие-то хорошие воспоминания. Но, ничего, все равно я рада, что выиграла».


«У меня есть несколько любимых трофеев. Из Дубая, конечно же, очень красивый в арабском стиле чайник. В Индии, где я выиграла один из первых титулов, там был огромнейший кубок из серебра, который весил 10 кг. Очень запоминающийся трофей. И в Риме очень красивый трофей. Может из-за этого у меня их по два».


Напомним, в финале турнира в Чикаго Свитолина переиграла француженку Ализе Корне (WTA 68) – 7:5, 6:3.
Источник: btu.org.ua Владимир Кириченко
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Элина Свитолина

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