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Свитолина выиграла первый титул в сезоне

Украинская теннисистка стала триумфатором турнира в Чикаго
Теннис WTA
07:43
Свитолина выиграла первый титул в сезоне
Элина Свитолина с трофеем турнира в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила на турнире серии WTA-250 в Чикаго. В финале шестой номер мирового рейтинга обыграла француженку Ализе Корне (WTA 68) – 7:5, 6:3.

Матч продолжался 2 часа. За это время Свитолина выполнила 2 подачи навылет, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на приеме.

Счет в личных встречах теннисисток стал 5:3 в пользу украинки.

Титул в Чикаго – первый в сезоне и 16-й в карьере для Свитолиной. Уже в начале следующей недели украинская теннисистка сыграет на заключительном Шлеме в году – Открытом чемпионате США.

Напомним, в финале парного разряда встретились сестры Киченок.

Сергей Остапенко
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Элина Свитолина Ализе Корне

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