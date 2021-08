Свитолина выиграла первый титул в сезоне

Элина Свитолина с трофеем турнира в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила на турнире серии WTA-250 в Чикаго. В финале шестой номер мирового рейтинга обыграла француженку Ализе Корне (WTA 68) – 7:5, 6:3.

Матч продолжался 2 часа. За это время Свитолина выполнила 2 подачи навылет, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на приеме.

Счет в личных встречах теннисисток стал 5:3 в пользу украинки.

It's @ElinaSvitolina's kind of town!



Chicago's top seed claims her 16th WTA trophy, defeating Cornet for a first title since September!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/bGYTgUi1sB