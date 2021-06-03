Свитолина обыграла Ли и вышла в третий круг Roland Garros

Украинка испытала небольшие проблемы лишь во втором сете





Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Во втором круге Roland Garros украинка Элина Свитолина (WTA, 6) обыграла американку Энн Ли (WTA, 75) со счетом 6:0, 6:4.



Матч продлился 75 минут, в течение которых украинка подала один эйс против двух у соперницы. При этом, Свитолина допустила одну двойную ошибку, тогда как у Ли их было три.

Также Свитолина реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, против одного из четырех у оппонентки.

В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей матча Екатерины Александровой (WTA, 34) и Барборы Крейчиковой (WTA, 33).

Напомним, ранее бівшая 7-я ракетка высказалась об игре Свитолиной, отметив, что украинка – очень стабильная теннисистка.