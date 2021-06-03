Лидеры парного мирового рейтинга не сыграют на Roland Garros
Свитолина обыграла Ли и вышла в третий круг Roland Garros
Украинка испытала небольшие проблемы лишь во втором сете
13:38
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net
Во втором круге Roland Garros украинка Элина Свитолина (WTA, 6) обыграла американку Энн Ли (WTA, 75) со счетом 6:0, 6:4.
Матч продлился 75 минут, в течение которых украинка подала один эйс против двух у соперницы. При этом, Свитолина допустила одну двойную ошибку, тогда как у Ли их было три.
Также Свитолина реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, против одного из четырех у оппонентки.
В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей матча Екатерины Александровой (WTA, 34) и Барборы Крейчиковой (WTA, 33).
Напомним, ранее бівшая 7-я ракетка высказалась об игре Свитолиной, отметив, что украинка – очень стабильная теннисистка.
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