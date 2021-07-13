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Свитолина показала серию фото без бюстгальтера

Теннисистка поделилась откровенными снимками
Теннис WTA
09:08
Свитолина показала серию фото без бюстгальтера
Элина Свитолина / фото - Tennis Time

6-я ракетка мира Элина Свитолина опубликовала новые снимки в своем Instagram. 26-летняя теннисистка приняла участие в фотосессии без бюстгальтера, прикрывшись лишь пиджаком.

«Не смогла выбрать».  

Напомним, на Wimbledon Элина не смогла пройти дальше второго круга.

В рейтинге WTA Свитолина недавно покинула топ-5.

Антон Кривенко
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Элина Свитолина

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