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Свитолина практически потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир

Украинская теннисистка, скорее всего, не сыграет на WTA Finals впервые с 2016 года
Теннис WTA
18:30
Свитолина практически потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина после вылета в четвертом круге турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе практически потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир в Мексику.

В чемпионской гонке украинка отстает от восьмого места на 344 очка. При этом до соревнований в Мексике Свитолина может сыграть на турнире на Тенерифе, где даже за победу она получит только 250 очков, чего не хватит, чтобы попасть в восьмерку.

И все же крохотный шанс поехать в Гвадалахару у Свитолиной остается. Для этого украинке сразу после Тенерифе необходимо ехать на турнир в Трансильванию (WTA 250) и там также побеждать. При этом надеется, что Джессика Пегула и Онс Жабер, начиная с сегодняшнего дня, резко перестанут выигрывать матчи.

Если преимущество Жабер или Пегулы над Свитолиной после Индиан-Уэллса составит больше 500 очков, то даже математических шансов квалифицироваться в Мексику у Элины не останется.

Положение в чемпионской гонке:

Таким образом, Свитолина, скорее всего, не сыграет на Итоговом турнире впервые с 2016 года. Ее лучший результат на финальных соревнованиях года – победа в 2018 году.

Итоговый турнир WTA-2021 пройдет с 10 по 17 ноября.

Накануне Свитолина рассказала о травме, из-за которой разгромно проиграла последний матч.

Сергей Остапенко
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