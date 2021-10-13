Свитолина: «Чудо, что я смогла вернуться и сыграть пару матчей в Индиан-Уэллсе»

Украинская теннисистка рассказала о травме

Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после поражения от Джессики Пегулы в четвертом круге турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе рассказала о травме, которая помешала ей сыграть на максимуме возможностей:

«Очень обидно, что во время матча ухудшилась травма. Вчера нога была в очень нехорошем состоянии, поэтому не было практически возможности потренироваться. С передвижением сегодня было очень тяжело, не было никакой реакции в ноге. Это, конечно, большое чудо, что я смогла вернуться и сыграть пару матчей в Индиан-Уэллсе, потому что на снимке у меня присутствует надрыв мышцы. Поэтому будем смотреть, как я буду восстанавливаться в ближайшие дни. Выступление на турнире на Тенерифе под большим вопросом, потому что нужно вылечить травму и не усугублять ее, поэтому будем решать в ближайшие дни, какими будут дальнейшие действия».

Турнир на Тенерифе (категория 250) пройдет с 18 по 24 октября. Эти соревнования, вполне вероятно, станут завершающими для украинки в 2021 году, ведь она практически потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир.

Напомним, Пегула рассказала, что помогло ей обыграть Свитолину.