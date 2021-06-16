Свитолина проиграла во втором круге турнира в Берлине

Украинка уступила Александровой в двух сетах





Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Во втором круге турнира WTA в Берлине украинка Элина Свитолина (WTA 6) проиграла россиянке Екатерине Александровой (WTA 34) со счетом 4:6, 5:7.



Матч продлился 91 минуту, в течение которых Свитолина подала семь эйсов против шести у россиянки. При этом, Элина допустила четырех двойных ошибок, тогда как у Александровой было три.

Также Свитолина допустила один из семи брейк-пойнтов, против трех из пяти у Александровой.

Отметим, что это был четвертый матч Свитолиной и Александровой. В предыдущих трех победила украинка.

Напомним, ранее Свитолина вылетела из Roland Garros на стадии третьего круга.