Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Свитолина проиграла во втором круге турнира в Берлине

Украинка уступила Александровой в двух сетах

Теннис WTA
13:53
Свитолина проиграла во втором круге турнира в Берлине
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Во втором круге турнира WTA в Берлине украинка Элина Свитолина (WTA 6) проиграла россиянке Екатерине Александровой (WTA 34) со счетом 4:6, 5:7.

Матч продлился 91 минуту, в течение которых Свитолина подала семь эйсов против шести у россиянки. При этом, Элина допустила четырех двойных ошибок, тогда как у Александровой было три.

Также Свитолина допустила один из семи брейк-пойнтов, против трех из пяти у Александровой.

Отметим, что это был четвертый матч Свитолиной и Александровой. В предыдущих трех победила украинка.

Напомним, ранее Свитолина вылетела из Roland Garros на стадии третьего круга.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Екатерина Александрова Элина Свитолина

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
16 июня 2021г. 14:20
Молодець слідом за коханим переживає за Гаеля
0 0
Ответить

Новости по тегам

Костюк взлетела на 15 строчек в рейтинге WTA. Свитолина сохранила свои позиции
Костюк взлетела на 15 строчек в рейтинге WTA. Свитолина сохранила свои позиции
Теннис WTA
14 июня 11:07
Свитолина: «Сегодня было очень сложно справиться с эмоциями, из-за этого ничего не получалось»
Свитолина: «Сегодня было очень сложно справиться с эмоциями, из-за этого ничего не получалось»
Теннис Grand Slam
5 июня 20:23
Как 33-я ракетка мира Крейчикова остановила Свитолину на пути в 4-й круг Roland Garros
Как 33-я ракетка мира Крейчикова остановила Свитолину на пути в 4-й круг Roland Garros
Теннис Grand Slam
5 июня 17:55
Свитолина вылетела в третьем круге Roland Garros
Свитолина вылетела в третьем круге Roland Garros
Теннис Grand Slam
5 июня 14:58
1
Свитолина и Костюк поборются за выход в 1/8 финала Roland Garros
Свитолина и Костюк поборются за выход в 1/8 финала Roland Garros
Теннис Grand Slam
5 июня 07:45
Российскую теннисистку задержали в Париже за участие в договорном матче на Roland Garros
Российскую теннисистку задержали в Париже за участие в договорном матче на Roland Garros
Теннис Grand Slam
4 июня 12:59

Новости: Теннис

Крейчикова: «Была бы счастлива, если пары получали больше внимания»
Крейчикова: «Была бы счастлива, если пары получали больше внимания»
Grand Slam
15:52
Свитолина проиграла во втором круге турнира в Берлине
Свитолина проиграла во втором круге турнира в Берлине
WTA
13:53
Штруфф: «В прошлый раз Медведев раздавил меня, а теперь это моя самая рейтинговая победа»
Штруфф: «В прошлый раз Медведев раздавил меня, а теперь это моя самая рейтинговая победа»
ATP
15 июня 22:55
Костюк узнала соперницу по второму раунду турнира в Бирмингеме
Костюк узнала соперницу по второму раунду турнира в Бирмингеме
WTA
15 июня 22:07
Зверев не без труда пробился во второй раунд турнира в Галле
Зверев не без труда пробился во второй раунд турнира в Галле
ATP
15 июня 20:18
Возняцки стала мамой
Возняцки стала мамой
WTA
15 июня 19:59
Людмила Киченок вышла во второй раунд парного турнира WTA250 в Бирмингеме
Людмила Киченок вышла во второй раунд парного турнира WTA250 в Бирмингеме
WTA
15 июня 19:36
Костюк пробилась во второй круг турнира в Бирмингеме
Костюк пробилась во второй круг турнира в Бирмингеме
WTA
15 июня 19:33
В окружении людей и фейерверков. Джокович отпраздновал победу на Roland Garros
В окружении людей и фейерверков. Джокович отпраздновал победу на Roland Garros
Grand Slam
15 июня 19:05
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
10
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
07:27
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Россия забила Финляндии. Онлайн трансляция прямо сейчас
WEB
Евро 2020. Россия забила Финляндии. Онлайн трансляция прямо сейчас
16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00