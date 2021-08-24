Свитолина: «Надеюсь, смогу пройти весь путь на турнире в Чикаго и показать свой лучший теннис»
Свитолина: «С праздником, Украина. Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове»
Шестая ракетка мира написала трогательное поздравление
Элина Свитолина / Фото - nw.com.uaЛучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) в Instagram опубликовала пост, в котором поздравила своих соотечественников с Днем независимости.
«С праздником, Украина. Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове. Мы, украинцы, – победители. Мы сильны духом, целеустремленные, мы чтим и уважаем свою культуру, традиции и историю. Мы празднуем сегодня этот день вместе».
Накануне Свитолина на отказе француженки Клары Бюрель (WTA 91) в третьем сете прошла во второй раунд турнира WTA 250 в Чикаго (США).
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