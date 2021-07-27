Свитолина – самая высокорейтинговая теннисистка в четвертьфинале Олимпиады

Помимо украинки, в восьмерку лучших пробилась еще только одна представительница топ-10

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Шестая ракетка мира Элина Свитолина сыграет в четвертьфинале Олимпийских игр-2020.

На этой стадии Свитолина – самый высокорейтинговый игрок. Помимо нее, в четвертьфинале сыграет еще только одна представительница топ-10 – Гарбинье Мугуруса, занимающая девятое место в рейтинге.

В третьем раунде Свитолина обыграла гречанку Марию Саккари. После матча украинка призналась, что игра была очень сложной, но она этого и ожидала.