Свитолина: «Победа над Осакой – верный признак, что Фернандес хорошо играет»
Свитолина: «Спасибо US Open и всем за вашу любовь»
Украинская теннисистка прокомментировала поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США
09:35
Элина Свитолина / фото - BBC
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение 19-летней канадке Лейле Фернандес в четвертьфинале US Open.
«Сдаться – это не выход. Я оставила свое сердце там. Однако, к сожалению, не в этот раз.
Молодец, Лейла, смелое выступление. Спасибо US Open и всем за вашу любовь».
Giving up is never an option.. Left my whole heart out there but unfortunately, not today— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) September 7, 2021
Well done Leylah, for brave performance!
Thank you @usopen and everyone for your love pic.twitter.com/iY5zhFx4L2
Лейла Фернандес прокомментировала победу над Элиной Свитолиной и выход в полуфинал US Open.