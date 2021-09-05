Свитолина: «Я была в предвкушении от предстоящего поединка с Халеп»
Свитолина второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open
Украинка обыграла Халеп в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису
5 сентября 21:50
Элина Свитолина / фото - Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в 1/8 финала US Open.
Свитолина впервые победила румынку на Больших шлемах. Кроме того, она всего второй раз обыграла на ТБШ соперницу из топ-15. Впервые это произошло в матче c Мэдисон Киз на US Open-2019.
Украинка второй раз в карьере вышла в четвертьфинал американского ТБШ. В прошлый раз ей это удалось тоже в 2019-м, в итоге она добралась до полуфинала.
Это будет первый шлемовый четвертьфинал Элины с Roland Garros-2020 и восьмой в целом.
В следующем круге Свитолина может встретиться с Анжелик Кербер или Лейлой Фернандез.
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