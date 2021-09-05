Свитолина второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open

Украинка обыграла Халеп в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

Элина Свитолина / фото - Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в 1/8 финала US Open.

Свитолина впервые победила румынку на Больших шлемах. Кроме того, она всего второй раз обыграла на ТБШ соперницу из топ-15. Впервые это произошло в матче c Мэдисон Киз на US Open-2019.

Украинка второй раз в карьере вышла в четвертьфинал американского ТБШ. В прошлый раз ей это удалось тоже в 2019-м, в итоге она добралась до полуфинала.

Это будет первый шлемовый четвертьфинал Элины с Roland Garros-2020 и восьмой в целом.

В следующем круге Свитолина может встретиться с Анжелик Кербер или Лейлой Фернандез.