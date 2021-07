Какой камбэк! Свитолина завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио

Элина Свитолина / фото - Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 1:6, 7:6(5), 6:4.

Матч длился 2 часа 28 минут. Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3/9 брейк-поинта.

Встреча началась для украинки крайне неудачно, она много ошибалась и проиграла первую партию 1:6, после чего, казалось, уже не могла собраться. Во втором сете Рыбакина вела 3:1. Именно с этой точки начался невероятно сложный по физическим и эмоциональным затратам камбэк Элины. Вторую партию удалось спасти только на тай-брейке (7:5).

В решающем сете казахстанская теннисистка завладела преимуществом 3:0 и не реализовала два брейк-поинта при 15-40 и 30-40, но Свитолина и в этой ситуации смогла переломить ход бронзового матча. Последняя порция нервов украинских болельщиков была сожжена, когда одесситка не реализовала при счете 5:4 целых шесть (!) матч-болов. Но все-таки с седьмой попытки тяжелейшая победа была добыта.

Для Украины это первая медаль в теннисе на Олимпийских играх.

BRONZE FOR ELINA@ElinaSvitolina captures the first-ever tennis medal for Ukraine! pic.twitter.com/2g4YG2ormw