Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Свитолина: «Знаю стиль игры Вондроушевой, нужно выходить на корт в хорошей форме»

Теннисистка поделилась мыслями о выходе в полуфинал Олимпиады
Olympics Токио-2020
09:21
Свитолина: «Знаю стиль игры Вондроушевой, нужно выходить на корт в хорошей форме»
Элина Свитолина / фото - НОК

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мыслями о выходе в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Также теннисистка призналась, что знает, как ей нужно будет сыграть против Маркеты Вондроушевой.

«Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей. Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме.

Я знала, что Джорджи – сложная соперница и может достаточно остро играть, поэтому нужно быть физически подготовленным. Счастлива, что смогла восстановить силы. Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат.

В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Так буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме».

Напомним, что Свитолина осталась последней украинкой на кортах в Японии. Сестры Киченок не смогли пробиться в полуфинал.

Источник: noc-ukr.org Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина Маркета Вондроушова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

В полуфинале Свитолина сыграет с соперницей, которая остановила Осаку
В полуфинале Свитолина сыграет с соперницей, которая остановила Осаку
Olympics Токио-2020
08:24
Свитолина за 2 сета обыграла итальянку Джорджи и впервые выступит в полуфинале Олимпиады
Тема дня Свитолина за 2 сета обыграла итальянку Джорджи и впервые выступит в полуфинале Олимпиады
Olympics Токио-2020
07:22
Беленюк: «Монфис попросил присмотреть за Элиной»
Беленюк: «Монфис попросил присмотреть за Элиной»
Olympics Токио-2020
27 июля 19:40
Свитолина: «Очень здорово было увидеть на трибунах украинцев»
Тема дня Свитолина: «Очень здорово было увидеть на трибунах украинцев»
Olympics Токио-2020
27 июля 18:22
Капитан сборной Украины: «Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи»
Капитан сборной Украины: «Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи»
Olympics Токио-2020
27 июля 14:56
Свитолина – самая высокорейтинговая теннисистка в четвертьфинале Олимпиады
Свитолина – самая высокорейтинговая теннисистка в четвертьфинале Олимпиады
Olympics Токио-2020
27 июля 13:22

Новости: Теннис

Свитолина: «Знаю стиль игры Вондроушевой, нужно выходить на корт в хорошей форме»
Свитолина: «Знаю стиль игры Вондроушевой, нужно выходить на корт в хорошей форме»
Токио-2020
09:21
В полуфинале Свитолина сыграет с соперницей, которая остановила Осаку
В полуфинале Свитолина сыграет с соперницей, которая остановила Осаку
Токио-2020
08:24
Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020
Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020
Токио-2020
08:10
Свитолина за 2 сета обыграла итальянку Джорджи и впервые выступит в полуфинале Олимпиады
Тема дня Свитолина за 2 сета обыграла итальянку Джорджи и впервые выступит в полуфинале Олимпиады
Токио-2020
07:22
Циципас взял реванш у Тиафо на Олимпиаде в Токио
Циципас взял реванш у Тиафо на Олимпиаде в Токио
Токио-2020
27 июля 20:20
Джокович: «Я просил организаторов ОИ перенести матчи на более позднее время»
Джокович: «Я просил организаторов ОИ перенести матчи на более позднее время»
Токио-2020
27 июля 18:39
Свитолина на Олимпиаде это характер. Провела на корте уже больше 9 часов и вышла в четвертьфинал
Аналитика
Свитолина на Олимпиаде это характер. Провела на корте уже больше 9 часов и вышла в четвертьфинал
Токио-2020
27 июля 15:55
Теннисные матчи в Токио будут переносить из-за жары. Об этом просил Джокович
Теннисные матчи в Токио будут переносить из-за жары. Об этом просил Джокович
Токио-2020
27 июля 14:56
Капитан сборной Украины: «Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи»
Капитан сборной Украины: «Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи»
Токио-2020
27 июля 14:56
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
5
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости