Свитолина: «Знаю стиль игры Вондроушевой, нужно выходить на корт в хорошей форме»

Теннисистка поделилась мыслями о выходе в полуфинал Олимпиады

Элина Свитолина / фото - НОК

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мыслями о выходе в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Также теннисистка призналась, что знает, как ей нужно будет сыграть против Маркеты Вондроушевой.

«Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей. Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме. Я знала, что Джорджи – сложная соперница и может достаточно остро играть, поэтому нужно быть физически подготовленным. Счастлива, что смогла восстановить силы. Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат. В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Так буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме».

Напомним, что Свитолина осталась последней украинкой на кортах в Японии. Сестры Киченок не смогли пробиться в полуфинал.