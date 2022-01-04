Теперь уже точно: известно, выступит ли Джокович на Australian Open

Сербский теннисист является девятикратным чемпионом Открытого чемпионата США

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Первая ракетка мира Новак Джокович в Instagram сообщил, что выступит Australian Open.

Серб так и не рассказал, вакцинировался ли он, однако местные власти предоставили ему медотвод:

«Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете. Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперед, 2022-й».

Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open.

Напомним, серб мог пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за того, что не хочет раскрывать статус своей вакцинации.